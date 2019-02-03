2019/02/03 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية، تمديد الفترة الممنوحة للاحزاب لاستكمال اجراءات التسجيل لغاية الثالث من آذار المقبل.وقال المجلس في بيان صدر اليوم الأحد ( 3 شباط 2019): “استنادا الى الصلاحيات المخولة لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بموجب قانون المفوضية رقم ( 11 ) لسنة 2007 المعدل وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات العراقية تصدر تعليمات جديدة بشأن الاحزاب السياسية كركوك ناو.

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