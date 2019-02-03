2019/02/03 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء -

كلمة

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن الجهات المسؤولة عن

قتل الروائي علاء مشذوب في محافظة كربلاء، يوم أمس.

وقال عضو اللجنة عباس صروط لمواقع خبرية تابعها موقع كلمة "من غير

المستبعد ان تكون عمليات الاغتيال الاخيرة، يقف وراءها تنظيم داعش

الارهابي، لاثارة الرعب بين المواطنين".

وبين صروط ان "هناك جهات لا تريد الاستقرار الى العراق، فهي تعمل

على عمليات الاغتيال في مناطق مستقرة أمنيا بهدف زعزعة الأمن وايصال

رسالة بان الوضع الأمني غير مستقر".

وشدد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية انه "على الأجهزة الأمنية الكشف

عن هذه الجهات وارتباطاتها، وتفعيل الجهد الاستخباراتي لافشال اي

عملية ارهابية واجرامية قبل وقوعها".

واعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق يوم السبت عن اغتيال

الروائي والناشط الاكاديمي علاء مشذوب في مدينة كربلاء.

ونعى الاتحاد في بيان رسمي الروائي مشذوب، واصفا الحادث بـ"الجبان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يتهم داعش بمقتل مشذوب) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يتهم داعش بمقتل مشذوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).