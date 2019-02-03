بالفيديو .. قتلى بينهم اطفال بتحطم حافلة في روسيا

2019/02/03 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم أربعة اطفال، مصرعهم فى حادث تحطم

حافلة جنوب العاصمة موسكو، حسبما ذكرت السلطات الروسية اليوم

الاحد.وقالت الشرطة في منطقة كالوغا إن حافلة تقل 48 شخصا تحطمت على طريق

سيارات سريع محلي، على بعد 190 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الروسية

موسكو.ولم يتضح على الفور سبب الحادث، فيما أظهرت اللقطات التي صوّرها

مسعفون الحافلة على جانب الطريق المغطاة بالثلوج.وقال عمدة بلدة يارتسيفو إن الحافلة كانت تقل نادي رقص للاطفال إلى

مسابقة في مدينة كالوغا.

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