بالصور .. فرق الدفاع المدني تخمد حريق اندلع في مخازن التمور بكربلاء المقدسة

2019/02/03 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني كربلاء المقدسة من

اخماد حادث حريق اندلع في مخزن ( الياس ) لخزن التمور في منطقة

الابراهيمية تبلغ مساحته ١٠٠٠ متر مربع مصنوع من مادتي البلوك

والسندويش بنل بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ، تلقت آفاق نسخة منه ، ان" فرق

الدفاع المدني في كربلاء المقدسة تمكنت من اخماد النيران بعد

احاطتها من جميع الاتجاهات بوقت قياسي ومنع توسعها إلى باقي أجزاء

المخزن والمخازن المجاورة وبدون خسائر بشرية تذكر .

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