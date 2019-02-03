2019/02/03 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ أعلن رئيس البطركية الكلدانية في العراق والعالم، الكاردينال لويس رؤفائيل ساكو، أن ​البابا فرنسيس​ سيزور العراق "هذا العام أو العام المقبل" بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.وقال ساكو إن "الظروف غير مهيئة لهذه الزيارة التي تتطلب توجيه دعوة رسمية من الدولة العراقية والكنيسية لكن ما حصل هو مجرد كلام شفوي".وأضاف "نحن على يقين بأنه سيزور العراق هذا العام أو العام المقبل، ليس من أجل المسيحيين فقط بل لتوجيه رسالة جامعة لكل الإنسانية فقد زار ميانمار سابقاً في حين لم يزرها أي مرجعية إسلامية".ولفت إلى أن "من دفع ثمن العنف هم كل العراقيين، ونحن بحاجة إلى الانفتاح على المستقبل والخروج من النظرة الضيقة والفساد المهيمن على كل مفاصل الدولة"، مبيناً أن "1250 مسيحياً قتلوا منذ 2003 كما تم الاستيلاء على 23 ألف منزل للمسيحيين إلى جانب التهجير والخطف، وتفجير 58 كنيسة قبل داعش، وبعد ذلك لم يترك التنظيم كنيسة في سهل نينوى والموصل بدون تدميرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاردينال ساكو: البابا سيزور العراق هذا العام أو العام المقبل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاردينال ساكو: البابا سيزور العراق هذا العام أو العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).