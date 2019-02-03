صحيفة تنشر وثائق سرية بشأن الحرب الايرانية العراقية

2019/02/03 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشفت “وثائق سرية”، الاحد، إحباط بريطانيا والخليج، خطة أمريكية لدعم رئيس النظام السابق صدام حسين أثناء الحرب الايرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات.وحسب الوثائق التي نشرتها bbc، رفضت لندن مساعدة الولايات المتحدة في دعم نظام صدام حسين لهزيمة إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وسط تلكؤ دول الخليج حينها خشية أن تقدم طهران على إغلاق ...

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