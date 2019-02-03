مكتب عبد المهدي يصدر توجيهًا عاجلًا بخصوص مطار الناصرية

2019/02/03 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي توجيها بشأن ملكية ارض مطار الناصرية في محافظة ذي قار.

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