الخارجية التركية تكشف عن موعد زيارة

2019/02/03 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ستكون بعد 31 آذار المقبل.

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