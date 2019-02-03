الحاج: تجول القوات الأمريكية في نينوى محاولة لجر الحشد لصدام مسلح

2019/02/03 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر الخبير الأمني كاظم الحاج ، الأحد، أن تجوال القوات الأمريكية بشكل قتالي في محافظة نينوى محاولة لجر فصائل الحشد الشعبي لصدام مسلح معها، فيما بين أن واشنطن تسعى لاستفزاز الحشد الشعبي من خلال تلك التحركات.وقال الحاج في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تجول القوات الأمريكية في إحدى المناطق بمحافظة نينوى […]

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