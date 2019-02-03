اليمن : هلاك نائب رئيس هيئة الاركان صالح الزنداني في حكومة هادي

2019/02/03 | 17:17

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هلاك نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية صالح الزنداني متأثرا بجراح

أصيب بها في هجوم نفذه الجيش واللجان الشعبية بطائرة مسيرة على

قاعدة العند الشهر الماضي

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