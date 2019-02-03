بالوثيقة.. رئيس مجلس الوزراء يوجه باكمال اجراءات نقل ملكية ارض مطار الناصرية

2019/02/03 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي توجيها بشأن ملكية ارض مطار الناصرية في محافظة ذي قار.وقال مدير المكتب عبد الكريم هاشم مصطفى

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