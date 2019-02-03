القوات الأمنية.. رجل ستيني يقتل زوجته في ذي قار

2019/02/03 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية؛ اليوم الاحد؛ القبض على رجل ستيني اقدم على قتل زوجته في محافظة ذي قار.وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت "

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