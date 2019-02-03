الداخلية المصرية تكشف نتائج ملاحقتها للعناصر الإجرامية في السحر والجمال

2019/02/03 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مصادر في الداخلية المصرية إن عمليات الأجهزة الأمنية في المنطقة التي اتخذها المجرمون مكانا لترويج المخدرات والسلاح أسفرت عن مصرع عنصرين إجراميين، وضبط 70 قضية مخدرات، و39 قطعة سلاح ناري.انتهى.ص.هـ.ح.

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