العراق يهدد بالانسحاب من الاتفاقية الامنية في حال استمرت الخروقات الامريكية

2019/02/03 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل الحكومة في البرلمان جبار الشويلي،عزم العراق الانسحاب من الاتفاقية الأمنية مع أميركا في حال ثبت وجود خرق من قبل القوات الأميركية، فيما دعا مجلس الأمن الوطني إلى عقد اجتماع طارئ لمتابعة تحركات هذه القوات.

وقال الشويلي في حديث متلفز تابعته " الغدير "، إن على الحكومة العراقية المتمثلة بالأجهزة الاستخبارية والمخابراتية التحقق من وجود خرق أميركي بالاتفاقية الاستراتيجية موقعة بين البلدين، مؤكدا أنه في حال وجود خرق بالاتفاقية فإن العراق سيتخذ موقفا مغايرا يصل إلى الخروج أو عدم الالتزام به من طرف واحد.

وأضاف الشويلي أن هناك شكوكا وريبة وحذرا من تواجد القوات الأميركية في بعض المناطق العراقية، ولابد أن يكون هناك اجتماع طارئ لمجلس الامن الوطني وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة هذه التحركات والخروج بقرار أمني بهذا الصدد.

انتهى ع.س

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