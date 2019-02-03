ترامب: نريد إبقاء قواتنا في العراق لهذا السبب

2019/02/03 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد.



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ "مراقبة إيران".

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