2019/02/03 | 17:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب: نريد إبقاء قواتنا في العراق لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ "مراقبة إيران".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب: نريد إبقاء قواتنا في العراق لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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