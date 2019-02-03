واع/رجل ستيني يقتل زوجته في الناصرية

2019/02/03 | 17:17

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03/02/2019 16:32:00 PM |

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واع بغداد

اقدم رجل ستيني،الاحد، على قتل زوجته بسبب خلافات اسرية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وذكر بيان لشرطة ذي قار تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) " تلقى العميد غالب تبينه مظلوم مدير قسم شرطة الجزيرة بلاغ بوقوع جريمة قتل في حي أريدو بمدينة الناصرية على اثرها انتقل العميد غالب وبصحبته ضباط تحقيق مركز أريدو وخبراء الالة الجنائية , حيث تبين ان الجريمة وقعت بعد ان أقدم المتهم ر.ن.ح والبالغ من العمر 67 عاما على قتل زوجته البالغة من العمر 51 عاما بإطلاق النار عليها واصابتها بعشرة اعيرة نارية من بندقية نوع كلاشنكوف نتيجة خلافات اسرية , اجري الكشف على محل الحاث ، وتم ضبط كل ماله مساس بالجريمة" .

واضاف " وتم تدوين اقوال المتهم بالاعتراف وعرض على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق احكام المادة 406ق.ع".

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