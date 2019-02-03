البابا فرنسيس: سنكتب معا صفحة للحوار وللسير معا على دروب السلام

2019/02/03 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبيل توجهه الى دولة الإمارات العربية المتحد ..



البابا فرنسيس عبر ” تويتر” : أذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كأخ كي نكتب معا صفحة للحوار وللسير معا على دروب السلام.

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