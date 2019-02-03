ترامب: نريد الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق لمراقبة إيران

2019/02/03 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع سي.بي.إس، إن من المهم الإبقاء على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.

وأضاف ترامب، في مقتطفات من المقابلة التي ستذاع اليوم الأحد، أن “أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية، أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران”.

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