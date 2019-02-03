محلل اقتصادي: العالم على مشارف أزمة مالية عالمية

2019/02/03 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المحلل الاقتصادي، ناصر قلاوون، إن العالم على مشارف أزمة مالية عالمية، على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي منذ 2008 من زيادة الدين العام.

وأضاف قلاوون، أن “برامج صندوق النقد الدولي وبنك النقد الدولي تتعرض لتدخل الفيتو الأمريكي”.

أعلن صندوق النقد الدولي، أن النقاش العام حول مدى قدرة الدول على الاستمرار في تحمل الديون قد زاد في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن عبء الدين العام يمثل مشكلة متنامية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الصندوق، أن الدين العام وصل لمستويات غير مسبوقة في الاقتصادات المتقدمة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتزداد المخاوف من وقوع أزمة مالية عالمية جديدة، بعد مرور نحو عشر سنوات على الأزمة المالية الأخيرة.

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