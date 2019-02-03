صالح يؤكد لوفد من الفضيلة أهمية إيجاد القواسم المشتركة لحل القضايا العالقة

2019/02/03 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه وفدا من حزب الفضيلة، اليوم الأحد، على أهمية إيجاد القواسم المشتركة لحل القضايا العالقة.

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