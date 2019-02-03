بغداد| السفير الفنزويلي في العراق يعلن انشقاقه عن مادورو

2019/02/03 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ السفيرُ الفنزويليُ في العراقِ جوناثان فيلاسكو راميريز انشقاقَه عن حكومةِ الرئيسِ نيكولاس مادورو، وولاءَه لزعيمِ المعارضةِ خوان غوايدو الذي نصَّبَ نفسَه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

راميريز

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