أمانة بغداد تحضر “حزمة خدمات” لمدينة الصدر

2019/02/03 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت أمانة بغداد, الاحد, أن خطتها لعام 2019 تتضمن إكساء مليون متر مربع من شوارع ومحلات وأزقة مدينة الصدر.وذكرت الأمانة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (3 شباط 2019), أن “اجتماعاً جرى بين أمين بغداد ذكرى علوش مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور عدد من النواب عن مدينة الصدر […]

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