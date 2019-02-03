ترامب: قوّاتنا في العراق ستبقى لمراقبة إيران

2019/02/03 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد اعلن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الاحد، ان قوات بلاده ستبقى في العراق؛ بهدف مراقبة التحركات الايرانية.وقال ترامب، في مقابلة مع تلفزيون “سي بي إس” الامريكي تابعها “ناس” اليوم (3 شباط 2019): “نريد الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق لنتمكن من مراقبة إيران”.وأضاف إنه “ينوي الأبقاء على عدد قليل من […]

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