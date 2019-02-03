نائب عن العصائب يعد الاتفاق مع الأردن انتكاسة للاقتصاد العراقي ويوجه رسالة الى عبد المهدي

2019/02/03 | 17:32

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بغداد اليوم _ بغداد

عد النائب عن حركة عصائب اهل الحق عبد الامير تعيبان، اليوم الاحد، الاتفاقية الاقتصادية الاخيرة بين العراق والاردن "إنتكاسة للاقتصاد العراقي"، فيما طالب رئيس مجلس الوزراء عادل المهدي بـ"تدارك هذا الخطأ الجسيم".

وكتب تعيبان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "رفع الرسوم الكمركية عن 371 مادة قادمة من الاردن حسب الاتفاقية الاخيرة انتكاسة‬⁩ للاقتصاد العراقي منذ تأسيس ⁧‫الدولة‬⁩ العراقية عام 1921 حتى يومنا هذا".

وأضاف النائب عن حركة العصائب: "على ⁧‫رئيس‬⁩ الوزراء العراقي ان يتدارك هذا الخطأ الجسيم اتجاه المصلحة الوطنية العليا".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد اكد، أمس السبت 2 شباط الجاري، ان العراق يطمح الى تحقيق تكامل وتعاون اقتصادي وتبادل للمصالح مع الاردن وجميع دول الجوار، مشيرا الى ان "الربح" من هذا التعاون هو أمن واستقرار ومصالح العراق وشعوب وبلدان المنطقة.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق على تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل يومياً من نفط خام كركوك وفق "معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل إلى مصفاة الزرقاء"، فيما كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، يوم الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، عن تفاصيل الطلب الأردني بخصوص تصدير النفط العراقي، مقابل تخفيض الرسوم عن السلع المستوردة للعراق عبر ميناء العقبة.

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الاحد، أن إدارته ستبقي قوات أميركية في العراق لـ"مراقبة إيران"، فيما أشار الى وجود قاعدة عسكرية في العراق "مناسبة جدا" لمراقبة أوضاع الشرق الاوسط.

وقال ترامب في ت

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، الاحد، على أهمية تنسيق المواقف بين القوى السياسية.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغدا

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ضرورة دعم البرنامج الحكومي وإيجاد القواسم المشتركة بين القوى السياسية.

وذكر المكتب الاعلامي لصالح في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد حزب

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