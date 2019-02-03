إعادة افتتاح مركز شرطة الرمانة قرب الشريط الحدودي مع سوريا

2019/02/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الأحد ، عن إعادة افتتاح مركز شرطة الرمانة القريب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أعوام.وقال المحلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قائد شرطة الانبار الفريق هادي ارزيج وافق على إعادة افتتاح مركز […]

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