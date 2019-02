لاعب واحد يتفوق على راشفورد في مانشستر يونايتد بعمر الـ21

2019/02/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أصبح الإنجليزي الشاب، ماركوس راشفورد، ثاني أصغر لاعب في مانشستر يونايتد، يخض 100 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض راشفورد مباراته المئوية بقميص مانشستر يونايتد، عند مواجهة ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الـ25 من المسابقة.

ويتفوق الويلزي راين جيجز، على راشفورد كونه أصغر لاعب يشارك في 100 مباراة بعمر الـ21 و73 يوماً.



وجاء راشفورد في المركز الثاني، بعمر 21 عامًا، و95 يوماً، ويأتي خلف واين روني في المركز الثاني بعمر الـ21 و200 يوماً، ومن ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعمر الـ21 و223 يوماً.

100 – Marcus Rashford (21y 95d) will become the second youngest player in Premier League history to reach 100 appearances for Manchester United in the competition, with only Ryan Giggs (21y 74d) doing so at a younger age.



Devilish.



#LEIMUN pic.twitter.com/FERSqB0l7r— OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2019وسجل راشفورد 8 أهداف الموسم الحالي وصنع 6 في 22 مباراة خاضها الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.📊راشفورد في مباراة اليوم سيصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يصل إلى 100 مباراة مع الفريق (21 عام و 95 يوم)⚽️فقط جيجز وصل إلى نفس المشاركات في سن (19 عام و74 يوم).



pic.twitter.com/y29EuLkre5— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019وخاض راشفورد 99 مباراة سابقة في البريميرليج، سجل 25 وصنع 15 خلال 4 مواسم.

