الجالية الكاثوليكية في الإمارات.. رؤية البابا فرحة غير متوقعة ونادرة

2019/02/03 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالنسبة للكثيرين في الجالية الكاثوليكية الصغيرة في الإمارات العربية المتحدة، ذات الأغلبية المسلمة، فإن فرصة رؤية البابا فرانسيس هي فرحة غير متوقعة ونادرة.

ويصل البابا فرانسيس الإمارات، الأحد، حيث سيصبح أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، مهد الإسلام.

وسيقام قداس يوم الثلاثاء المقبل في ملعب أبوظبي الرئيسي، في إطار زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المتوقع حضور الآلاف.

وساد الحماس أوساط المسيحيين في أبو ظبي اليوم الأحد.

وسجل الراغبون في الحصول على تذاكر ليوم الثلاثاء أسماءهم قبل شهر تقريبا.

طلبت السلطات المحلية منهم تقديم وثائق الهوية وتأشيرات الإقامة.

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