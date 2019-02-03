رئيس الجمهورية يؤكد بناء العراق يتطلب الإخلاص بالعمل

2019/02/03 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، الى ضرورة إيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف كافة لحل القضايا العالقة بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.وأكد صالح، اليوم الأحد، خلال استقباله وفد حزب الفضيلة الإسلامي في قصر السلام ببغداد برئاسة الأمين العام عبد الحسين الموسوي، ان "بناء العراق وازدهاره ورفاهية شعبة يتطلب من الجميع العمل بجد وإخلاص بعيداً عن التوترات وتقاطع الرؤى والأفكار".

وأضاف، انه " يجب دعم البرنامج الحكومي واستكمال التشكيلة الوزارية من أجل تلبية تطلعات وآمال العراقيين جميعاً".

من جانبه أشاد الموسوي بجهود رئيس الجمهورية التي يسعى من خلالها تقريب وجهات النظر بين كافة القوى والكتل السياسية وردم فجوة الخلاف وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة من الجميع.



انتهى/ ف

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