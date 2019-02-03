2019/02/03 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب, الأحد, عن وجود قاعدة عسكرية أمريكية لا تصدق ومكلفة في العراق, فيما أشار إلى أن القوات الأميركية ستراقب إيران من هذه القاعدة.وقال ترامب في مقابلة مع برنامج ( وجه الامة ) الذي تنقله قناة “سي بي أس نيوز” وتابعته وكالة / المعلومة /، :” لدينا قاعدة عسكرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لدينا قاعدة عسكرية لا تصدق ومكلفة في العراق ونسعى لمراقبة إيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: لدينا قاعدة عسكرية لا تصدق ومكلفة في العراق ونسعى لمراقبة إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).