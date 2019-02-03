صحفي عربي: هذه المشاريع طرحت في الكونغرس بشأن السعودية خلال الشهر الماضي

2019/02/03 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن الصحفي العربي المقيم في ولاية واشنطن الأمريكية زيد بنيامين، أبرز مشاريع القوانين التي طرحت في الكونغرس الأمريكي، بشأن السعودية خلال شهر كانون الثاني 2019.وذكر بنيامين في تغريده له على موقع التدوينات المصغر (تويتر)، أن “أبرز تلك المشاريع هو منم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات العدائية التي تقوم بها السعودية في اليمن، بالإضافة […]

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