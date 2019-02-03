2019/02/03 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف موقع “ديبكا” ألاستخباراتي العبري ،الأحد، إن أميركا و”الكيان الصهيوني” لا يمكنهما اعتراض الصاروخ الإيراني الجديد من طراز كروز.وقال الموقع ان ” ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أنظمة دفاعية فعالة للتصدي للصاروخ الإيراني الجديد “هويزة”، والذي يتخطى مداه 1350 كيلومترا”، مضيفا ان ” الإعلان الإيراني عن الصاروخ الجديد “هويزة” يأتي ردا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ديبكا” العبري: أميركا و”إسرائيل” لا يمكنهما اعتراض الصاروخ الإيراني الجديد “هويزة” alansaar.

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