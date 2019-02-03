بالفيديو – تفاصيل جديدة تكشف للمرة الاولى عن قصة حب هنا شيحة وأحمد فلوكس

2019/02/03 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بكل جرأة وصراحة، تحدثت الفنانة هنا شيحة عن تفاصيل خاصة من قصة حبها للفنان أحمد فلوكس والتي بدأت خلال عملهما سوياً في مسلسل “نصيبي وقسمتك”.

واكدت هنا خلال استضافتهما في برنامج “أنا وبنتي” أن شرارة الحب اشتعلت مع زوجها في المسلسل، إلا أن الأمر كان في بدايته ولم يكتب له الاستمرار، ليعودا سوياً ويعملا في المسلسل رغم أنها في البداية كانت غير موافقة على المشاركة في العمل، نظراً لأن السيناريو جاء إليها قبل التصوير بيومين.

وأضافت أن اللحظة الحقيقة التي اشتعلت شرارة الحب بينهما فعلا، كان في أحد المشاهد التي يقوم فيها بضمها إليه، وقالت “في هذه اللحظة شعرت بحبي له وكانت ابتسامتي في المشهد حقيقة ونابعة من القلب، رغم أن الجميع ظن أنه تمثيل”.

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