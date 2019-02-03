بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن اصابة ميسي

2019/02/03 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، إلى ضربة قوية بفخذه الأيمن في المباراة التي جمعت «البلوجرانا» بالأمس بفالنسياعلى ملعب ««كامب نو» ضمن منافسات الجولة الثانية

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