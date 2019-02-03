2019/02/03 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليمن:القوات اليمنية تسقط طائرة تجسس لقوى العدوان وتعتنم اسلحة متنوعة خلال عملية هجومية قبالة جبل قيس بجيزان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/03 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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