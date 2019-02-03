2019/02/03 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:اعلن نادي الشرطة لكرة القدم، اليوم الاحد، غياب اربعة لاعبين عن الفريق في مباراته امام فريق امانة بغداد، بدوري الكرة العراقي الممتاز.وقال المنسق الاعلامي لفريق الشرطة علي البهادلي لـ"الغد برس" ان "اربعة لاعبين سيغيبون عن تشكيلة الشرطة في مباراته امام فريق امانة بغداد يوم الثلاثاء المقبل، بداعي الاصابة والحرمان".

واوضح البهادلي ان "اللاعبين الاربعة، هم سعد عبدالامير ومصطفى ناظم وعلاء مهاوي وحسام كاظم".



ومن المقرر ان يستضيف فريق امانة بغداد على ملعبه يوم الثلاثاء المقبل فريق الشرطة، ضمن منافسات الدور الخامس عشر من مباريات الدوري العراقي الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعة لاعبين يغيبون عن الشرطة امام أمانة بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربعة لاعبين يغيبون عن الشرطة امام أمانة بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).