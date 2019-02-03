ترامب: نريد إبقاء القوات الأميركية في العراق لمراقبة إيران

2019/02/03 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الاحد، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.وقال ترامب خلال إطلالته في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس" بث اليوم الأحد، "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة..لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب".

وبشأن الاحداث الجارية في فنزويلا، اشار ترامب الى أن "إرسال قوات عسكرية إلى فنزويلا خيار مطروح على الطاولة"، لافتا الى أنه "رفض طلبا من مادورو للاجتماع به".

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