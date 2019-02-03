هل سيحسم اجتماع الاتحاد والديمقراطي الثلاثاء المقبل تشكيل حكومة الإقليم؟

2019/02/03 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، انه سيعقد اجتماعا رفيع المستوى مع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني الثلاثاء المقبل لحل الخلافات بين الطرفين وحسم ملف تشكيل حكومة الإقليم، فيما بين أن الاجتماع سيناقش ملف وزارة العدل وحسمه لأحد الأطراف ومنصب محافظ كركوك.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الحزبين الحاكمين (الاتحاد […]

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