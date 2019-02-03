ترامب: مستعد لإعادة قوات بلاده لسوريا وأفغانستان بعد الانسحاب إذا اقتضى الأمر

2019/02/03 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"،

أنه على استعداد لإعادة قواته بلاده إلى سوريا وأفغانستان إذا ظهرت

الحاجة لذلك حال عودة ظهور الجماعات المتطرفة.

وقال

ترامب "بسؤاله عن احتمال عودة ظهور الجماعات المتطرفة مثل تنظيمي

"القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

وأفغانستان، "سوف نعود إذا اضطررنا لذلك، فلدينا طائرات فائقة السرعة

وطائرات شحن جيدة للغاية، يمكننا العودة بسرعة فائقة".

وبسؤاله عما إذا كان ثمة سيناريو يترك فيه قوات محدودة في

أفغانستان، أجاب الرئيس الأمريكي، " نعم، سوف أترك الاستخبارات

هناك، ولو تكونت هناك أوكار [للإرهابيين] سوف أفعل شيئا بشأنها".

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