ترامب في مقابلة مع سي.بي.إس: إرسال قوات إلى #فنزويلا يبقى خيارا قائما ولن اجتمع مع #مادورو

2019/02/03 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس

مادورو، طلب مقابلته، لكنه رفض ذلك.

وذكر ترامب، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اليوم

الأحد، إجابة عن سؤال حول تفاوضه شخصيا مع مادورو لإقناعه

بالتنحي "حسنا، هو طلب لقائي، لكنني رفضت ذلك، لقد أصبحنا بعيدين

تماما الآن".

وتابع ترامب "لديك شاب شغوف وحيوي الآن، لكن لديك أيضا أشخاص في

نفس المجموعة، وهذا أمر من ناحية الديمقراطية، فهو ديمقراطي

للغاية".وأضاف ترامب إجابة عن الأسباب التي قد تدفعه للتدخل عسكريا في

فنزويلا "حسنا، لا أريد أن أقول ذلك، لكنه خيار مطروح".

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