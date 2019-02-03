واع/مدافع مصري يدعم صفوف أمانة بغداد

2019/02/03 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

03/02/2019 17:30:00 PM |

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واع بغداد

تعاقد نادي أمانة بغداد، مع المحترف المصري محمد جبر، على سبيل الإعارة قادما من الاتحاد السكندري، لتدعيم الخط الدفاعي.

وقال مدرب أمانة بغداد، عصام حمد، في تصريح صحفي، تابعته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)إن " اللاعب المصري سيخوض التدريبات الجماعية اليوم، ويبدأ مع الفريق تحضيرا لمباراة الجولة الخامسة عشر من الدوري، أمام المتصدر الشرطة".

وأوضح أن " اللاعب المصري سيكون إضافة نوعية في الخط الخلفي"، مشيرا إلى أن "الفريق يحتاج إلى تدعيم الدفاع بلاعب يملك مؤهلات وخبرات كبيرة".

يشار إلى أن عصام حمد، تسلم مهمة قيادة الفريق، خلفا للمدرب المستقيل ثائر أحمد.

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