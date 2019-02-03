بمشاركة ايزيدية : انطلاق المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في ابوظبي

2019/02/03 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ابوظبي انطلق صباح الأحد 3 فبراير 2019، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي ينظمه “مجلس حكماء المسلمين”، بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم بما فيها العراق ومكوناته المتنوعة.وكان للايزيديين دور ومشاركة في المؤتمر حيث مثل الايزيديين في المؤتمر السيد “هادي بابا شيخ” مدير […]

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