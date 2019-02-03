أمانة بغداد تعلن خطة مليونية لمدينة الصدر

2019/02/03 | 17:54

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أعلنت أمانة بغداد أن خطتها لعام 2019 تتضمن إكساء مليون متر مربع من شوارع ومحال وازقة مدينة الصدر.

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