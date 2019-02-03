النمسا: سنعترف بجوايدو رئيسا لفنزويلا إذا رفض مادورو الدعوة لانتخابات

2019/02/03 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، على تويتر، إن بلاده ستعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا إذا لم يستجب الرئيس نيكولاس مادورو لدعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

واقترح مادورو أمس، السبت، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في محاولة لدعم حكمه المتهاوي، بعدما أعلن جنرال كبير في الجيش تمرده وانضمامه لصفوف المعارضة وخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومته.

وجاءت رسالة كورتس اليوم الأحد بعد بيان أصدرته وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، التي وصفت اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بأنه «مهزلة».

وكتب كورتس، على تويتر، «أجريت للتو اتصالا هاتفيا جيدا للغاية مع الرئيس جوايدو، نمنحه دعمنا الكامل لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا».

وقال إن شعب فنزويلا يعاني منذ فترة طويلة من سوء الإدارة والاستخفاف بالقانون تحت حكم مادورو.

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