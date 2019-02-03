تفاؤل في برشلونة بشأن إصابة ديمبلي

2019/02/03 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن آخر التطورات بشأن الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام ريال مدريد.وذكرت الصحيفة في تقرير أطلعت عليه وكالة / المعلومة /، إن “ديمبيلي قد يحصل على التصريح الطبي قبل الكلاسيكو”.وبينت أنه “من المتوقع أن يتعافى من الإنفلونزا، ويتدرب بشكل طبيعي مع المجموعة […]

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