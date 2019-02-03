مجلس محافظة البصرة يخصص 400 مليار لإكمال ميناء الفاو

2019/02/03 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، عن تخصيص 400 مليار دينار لإكمال ميناء الفاو الكبير،وقال عضو لجنة المنافذ الحدودية في المجلس مرتضى الشحماني في تصريح، إن "الحكومة خصصت 400 مليار دينار من موازنة 2019 لإكمال ميناء الفاو الكبير خاصة الأرصفة والبنى التحتية وساحات الشحن والتفريغ".

وأضاف، ان "الميناء في حال اكتماله سيوفر 50 ألف فرصة عمل لأهالي البصرة في أرصفة الموانئ وساحات التفريغ والشحن".

وأوضح، انه "سيعود بمردودات مالية كبيرة على الحكومة المركزية ومحافظة البصرة”.

وأشار الى، ان "ميناء الفاو حال اكتماله يعد الأول في الخليج والشرق الأوسط من حيث المساحات واستقبال السفن والبواخر".



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