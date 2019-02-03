الأمم المتحدة: 10 ملايين يمني يعانون من الجوع الشديد

2019/02/03 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن هناك 10 ملايين يمني (من أصل نحو 28 مليون)، يعانون من الجوع الشديد. جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الذي رصد الوضع الإنساني في البلاد منذ 16 حتى 23 يناير/ كانون الثاني الماضي. وأضاف التقرير، أن "7.4 ملايين يمني بحاجة إلى علاج أو منع سوء التغذية، من بينهم 3.2 ملايين شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد". ولفت إلى أن اليمنيين باتوا في الوقت الحالي عرضة للمجاعة بشكل أكبر منذ تصاعد النزاع في مارس/ آذار 2015. وأشار التقرير أن هناك 230 مديرية في اليمن، من أصل 333 معرضة لخطر المجاعة. وأمام الوضع الإنساني الصعب، ذكر التقرير أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عمل في يناير/كانون الثاني الماضي على توسيع نطاق عمله ليشمل 12 مليون شخص، وذلك بتقديم "حصص غذائية وقسائم سلع أساسية". ومنذ نحو 4 أعوام، تشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، وبين مسلحي "الحوثي" من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014.يتبع..

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