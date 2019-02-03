نائب عن بابل: الحكومات المحلية فشلت في توزيع موازنة المحافظة..هناك فساد

2019/02/03 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة بابل علي غاوي، الأحد، ان الحكومات المحلية في المحافظة فشلت في توزيع موازنة المحافظة على الاقضية والنواحي حسب احتياجاتها، فيما اشار الى وجود حالات فساد في المشاريع.

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