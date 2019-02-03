تشكيل لجان مشتركة بشأن اتفاق إعفاء السلع الأردنية لعدم الإضرار بالصناعة الوطنية

2019/02/03 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عن أنه من المقرر تشكيل لجان مشتركة بين العراق والأردن وإجراء زيارات ميدانية للمعامل والمصانع الأردنية بشأن الاتفاق الثنائي بين البلدين والخاص باعفاء بحدود (371) من السلع والمنتجات الأردنية الزراعية والصناعية من الرسوم الكمركية.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة عبد الواحد علوان الشمري في بيان تلقته "الغد برس" بان "قرار اعفاء قائمة من السلع الأردنية المستوردة من الرسوم الكمركية جرى تفعيله ضمن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت مؤخرا بين البلدين الشقيقين على إثر الاجتماعات واللقاءات الرسمية التي جرت بين حكومتي البلدين والتي تمخض عنها عدد من الاتفاقيات لتحقيق المصالح والمكاسب الاقتصادية المشتركة".وأكد ان "الاتفاق مع الجانب الاردني اشترط استبعاد السلع المشابهة للسلع العراقية والتي تحقق الاكتفاء الذاتي، لافتا كذلك الى ان بعض المنتجات الصناعية التي تضمنتها القائمة المعفاة لايتم انتاجها محليا والبعض الآخر ينتج محليا ويسد جزء من حاجة السوق العراقي".واضاف الشمري، أن "الاتفاقات المبرمة بين حكومتي البلدين شملت كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خاصا بالذكر الاتفاق على انشاء منطقة صناعية حرة بين البلدين مأمن شأنه أن يسهم في الحصول على اعفاءات كمركية للسلع والبضائع المنتجة في العراق والاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم مما يسهل دخول البضائع الى السوق العالمية فضلا عن أنها ستسهم في تقليص البطالة وسرعة دخول البضائع والسلع بين البلدين والحد من الاجراءات الروتينية ومايصاحبها من مشاكل واخفاقات تضر بجودة هذه السلع ، مؤكدا أن الوزارة وفي إطار مسؤولياتها بهذا الخصوص ماضية في متابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الصدد واتخاذ القرارات المناسبة بالشكل الذي لايقف عائقا أمام أهدافها في النهوض بقطاع الصناعة العراقي وجعله داعما اقتصاديا ويصب في خدمة البلدين الشقيقين".

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