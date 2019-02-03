2019/02/03 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قالت الصحافية في قناة “برس تي في” الإيرانية، مرضية هاشمي، أن السلطات الأمريكية تمارس العنف والتميز ضد المسلمين والمواطنين السود.وكانت مرضية هاشمي المولودة في الولايات المتحدة، قد أوقفت في مطار سانت لويس لامبرت الدولي في ميزوري في 13 كانون الثاني بموجب قانون يتيح للسلطات توقيف أشخاص تعتبرهم شهودا في قضايا جرمية.وذكرت هاشمي: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحافية الإيرانية المفرج عنها: واشنطن تمارس العنف والتميز ضد المسلمين والسود alansaar.

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