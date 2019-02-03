2019/02/03 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..عثرت القوات الأمنية ،الأحد، على نفقين لعصابات داعش الارهابية في قضاء الحضر بمحافظة نينوى.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه انه “ضمن عمليات البحث والتفتيش المستمرة في المحافظات العراقية التي كان يسيطر عليها الارهاب، نفذ لواء المشاة الخامس والسبعون في الفرقة ١٦، العديد من الواجبات، حيث خرجت قوة الى سلسلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعثر على نفقين لعصابات داعش في نينوى alansaar.

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